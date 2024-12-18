Движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды

Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта на двух трассах республиканского значения в Казахстане 18 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих автодорогах:



Актюбинская область:

на участке автодороги Актобе – Мартук – гр. РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" — гр. РФ);

на участке автодороги Самара – Шымкент км 776-1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).

Кызылординская область:

на участке автодороги Самара – Шымкент км 1240-1357 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).

Планируемое открытие движения – 19 декабря 2024 года в 06:00.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 19 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

