Движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды
Фото: Zakon.kz
Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта на двух трассах республиканского значения в Казахстане 18 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По информации "КазАвтоЖола", в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих автодорогах:
Актюбинская область:
- на участке автодороги Актобе – Мартук – гр. РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" — гр. РФ);
- на участке автодороги Самара – Шымкент км 776-1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).
Кызылординская область:
- на участке автодороги Самара – Шымкент км 1240-1357 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).
Планируемое открытие движения – 19 декабря 2024 года в 06:00.
Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 19 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.
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