#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
522.63
548.66
5.07
События

Движение на трассах ограничили в двух областях Казахстана из-за непогоды

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 20:47 Фото: Zakon.kz
Ухудшение погодных условий стало причиной ограничения движения транспорта на двух трассах республиканского значения в Казахстане 18 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖола", в связи с ухудшением погодных условий вводятся ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на следующих автодорогах:

Актюбинская область:

  • на участке автодороги Актобе – Мартук – гр. РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" — гр. РФ);
  • на участке автодороги Самара – Шымкент км 776-1240 (г. Актобе — гр. Кызылординской области).

Кызылординская область:

  • на участке автодороги Самара – Шымкент км 1240-1357 (гр. Актюбинской области — г. Аральск).

Планируемое открытие движения – 19 декабря 2024 года в 06:00.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий четверг, 19 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
21:35, Сегодня
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Главную елку страны зажгли в Астане
События
20:14, Сегодня
Главную елку страны зажгли в Астане
В Индерском районе Атырауской области сменился аким
События
18:53, Сегодня
В Индерском районе Атырауской области сменился аким
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: