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События

Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме

авария на Петропавловской ТЭЦ-2, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 18:23 Фото: Петропавловская ТЭЦ-2
В 6:32 на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции, сообщает Zakon.kz.

Благодаря правильной работе автоматизированных систем контроля на Петропавловской ТЭЦ-2 не допущена авария.

"Оборудование станции и все системы работают в штатном режиме. В жилых помещениях температурный режим соответствует санитарным нормам", – заявили на предприятии.
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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