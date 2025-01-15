Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме

Фото: Петропавловская ТЭЦ-2

В 6:32 на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции, сообщает Zakon.kz.

Благодаря правильной работе автоматизированных систем контроля на Петропавловской ТЭЦ-2 не допущена авария. "Оборудование станции и все системы работают в штатном режиме. В жилых помещениях температурный режим соответствует санитарным нормам", – заявили на предприятии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (@sevkazenergo)

Поделиться новостью