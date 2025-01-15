Петропавловская ТЭЦ-2 работает в штатном режиме
Фото: Петропавловская ТЭЦ-2
В 6:32 на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции, сообщает Zakon.kz.
Благодаря правильной работе автоматизированных систем контроля на Петропавловской ТЭЦ-2 не допущена авария.
"Оборудование станции и все системы работают в штатном режиме. В жилых помещениях температурный режим соответствует санитарным нормам", – заявили на предприятии.
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