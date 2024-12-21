#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
523.86
544.34
5.11
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
523.86
544.34
5.11
Общество

Жестокое избиение фельдшера в Костанае: министр здравоохранения сделала заявление

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 00:10 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 21 декабря прокомментировала факт жестокого избиения фельдшера в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала пост на своей странице в Instagram.

"На днях мы снова столкнулись с возмутительным фактом нападения на фельдшеров бригады Скорой помощи в Костанае. Приехавшая на вызов молодая сотрудница экстренной службы Анель Баймурзина сама оказалась в стационаре с многочисленными травмами в результате побоев. Хочу выразить свою личную поддержку семье Анель Баймурзиной, пожелать ей скорейшего выздоровления и сказать, что мы не оставим этот случай без внимания. Медицинские работники экстренной службы выполняют свою работу в условиях риска и высоких нагрузок", – отметила министр.

Она подчеркнула, что медики ежедневно спасают жизни, оказывают помощь в самых сложных и опасных ситуациях. Согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году — 46, в 2023 году — 80, а в 2024 году — зафиксировано девять случаев нападений.


"В связи с этим, при поддержке депутатов, мы инициировали введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении медицинских работников, совершаемые в ходе исполнения ими служебного долга. Такие преступления должны получать справедливую меру наказания, вплоть до ограничения свободы и порицание всего общества. Тем самым, мы должны дать четкий сигнал: насилие в отношении медицинских работников недопустимо и будет наказано", – заявила Акмарал Альназарова.

Ранее сообщалось, что в Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей. Инцидент произошел в ходе реанимации пациента с остановкой дыхания и сердца. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Взрыв на ТЭЦ в Риддере: работа станции восстановлена
Общество
21:03, 21 декабря 2024
Взрыв на ТЭЦ в Риддере: работа станции восстановлена
В Шымкенте проверят все световые конструкции после пожара на церемонии зажжения елки
Общество
20:40, 21 декабря 2024
В Шымкенте проверят все световые конструкции после пожара на церемонии зажжения елки
Снега и метели принесет казахстанцам циклон 22 декабря
Общество
17:25, 21 декабря 2024
Снега и метели принесет казахстанцам циклон 22 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: