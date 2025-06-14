Жестокое избиение врачей в Караганде: глава Минздрава сделала заявление

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 14 июня посетила врачей Карагандинской областной детской больницы, на которых накануне было совершено жестокое нападение со стороны родственника пациента, сообщает Zakon.kz.

Медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. В настоящий момент они находятся в отделении экстренной нейрохирургии, где им оказывается необходимая помощь.

Альназарова назвала случившееся "вопиющим актом насилия" и подчеркнула, что такие действия требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и общественного осуждения. По ее словам, уже приняты меры по усилению защиты медицинских работников, включая установку систем видеонаблюдения в больницах и на выездах скорой помощи. Однако трагический инцидент в Караганде, по ее мнению, указывает на то, что этих мер недостаточно.

Министр заявила, что ведомство инициировало ужесточение уголовной ответственности за агрессию в отношении медиков. Она также процитировала президента Казахстана, который накануне отметил, что безопасность и общественный статус врачей должны быть приоритетом: "Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона".

Альназарова выразила обеспокоенность тем, что случаи насилия и публичных обвинений в адрес врачей подрывают доверие между пациентами и медицинским сообществом. Она пообещала добиваться справедливого наказания для виновных и продолжать работу по системной защите прав медицинских работников.

"Призываю все стороны к цивилизованному диалогу. Нельзя переступать черту человеческих и этических норм", – подытожила министр.

Ранее сообщалось, что карагандинец поссорился с двумя врачами и побил их.