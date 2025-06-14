Жестокое избиение врачей в Караганде: глава Минздрава сделала заявление
Медики получили серьезные травмы: сотрясение мозга, переломы носа, множественные ушибы и гематомы. В настоящий момент они находятся в отделении экстренной нейрохирургии, где им оказывается необходимая помощь.
Альназарова назвала случившееся "вопиющим актом насилия" и подчеркнула, что такие действия требуют самого жесткого реагирования со стороны правоохранительных органов и общественного осуждения. По ее словам, уже приняты меры по усилению защиты медицинских работников, включая установку систем видеонаблюдения в больницах и на выездах скорой помощи. Однако трагический инцидент в Караганде, по ее мнению, указывает на то, что этих мер недостаточно.
Министр заявила, что ведомство инициировало ужесточение уголовной ответственности за агрессию в отношении медиков. Она также процитировала президента Казахстана, который накануне отметил, что безопасность и общественный статус врачей должны быть приоритетом: "Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона".
Альназарова выразила обеспокоенность тем, что случаи насилия и публичных обвинений в адрес врачей подрывают доверие между пациентами и медицинским сообществом. Она пообещала добиваться справедливого наказания для виновных и продолжать работу по системной защите прав медицинских работников.
"Призываю все стороны к цивилизованному диалогу. Нельзя переступать черту человеческих и этических норм", – подытожила министр.
Ранее сообщалось, что карагандинец поссорился с двумя врачами и побил их.