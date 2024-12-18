В Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей

В Костанае фельдшера Анель Баймурзину избили на вызове при оказании медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ходе реанимации пациента с остановкой дыхания и сердца, сообщила пострадавшая в интервью порталу alau.kz.

По словам Баймурзиной, нападение произошло после того, как усилия медиков по спасению пациента оказались безуспешными. Дочери пациентки агрессивно препятствовали работе фельдшеров, угрожали и, после констатации смерти, напали на нее.

"На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Мой второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины", — рассказала пострадавшая.

Анель Баймурзина была госпитализирована с сотрясением мозга, гематомами, ушибами и царапинами.

Пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Побои". В инциденте фигурируют две женщины, 41 и 51 года, которые нанесли телесные повреждения фельдшеру. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование.

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