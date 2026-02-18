Редкие хищники из Армении поселились в зоопарке Казахстана

В Карагандинский зоопарк прибыли новые обитатели – три полосатые гиены и две гиеновидные собаки. Все животные молодые, здоровые и сейчас завершают адаптацию к новым условиям, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Карагандинский области поделились подробностями этого события.

Известно, что полосатая гиена занесена в Международную Красную книгу с 2008 года и является единственным видом гиен, обитающим за пределами Африки.

Для Карагандинского зоопарка это первое появление таких животных в коллекции.

Теперь здесь живут две самки и один самец полосатой гиены, а также пара гиеновидных собак – самец и самка.

Стоит отметить, что хищников доставили из Еревана в рамках программы обмена. Ранее Карагандинский зоопарк передавал в столицу Армении молодых животных.

По словам директора зоопарка Гульнар Адамбековой, переговоры о передаче велись около года. За это время специалисты подготовили просторный вольер и изучили особенности содержания новых питомцев.

Животных доставили в Караганду самолетом – от наземной перевозки отказались из-за морозов, поскольку гиены и гиеновидные собаки теплолюбивы.

Сейчас они находятся на карантине под круглосуточным наблюдением. Несмотря на это, посетители уже могут увидеть новоселов, хотя днем они чаще всего спят: по своей природе эти хищники активны ночью.

До наступления весны животные будут содержаться в отапливаемом помещении, а затем их переведут в просторный открытый вольер рядом с волками.

Как уточнила директор зоопарка, вопреки распространенным стереотипам гиены отличаются высоким интеллектом, сообразительностью и даже ласковым характером. Они способны запоминать людей и уже начинают привыкать к своим киперам.

