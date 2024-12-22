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Происшествия

Учитель упал с высоты, украшая новогоднюю елку в школе Семея

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2024 17:37 Фото: akorda.kz
В Семее учитель упал с высоты и пострадал, украшая в школе новогоднюю елку. Об инциденте рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что подобные мероприятия категорически противоречат Закону РК "О статусе педагога", который запрещает привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью.

"Мы надеемся, что руководство области проведет объективное расследование и примет соответствующие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем", – написал Гани Бейсембаев на своей странице в Facebook.

Глава Минпросвещения выразил искреннюю поддержку семье пострадавшего учителя Куата Айткалиева и пожелал ему скорейшего выздоровления. Также Бейсембаев добавил, что педагогу оказывают необходимую медицинскую помощь и случай находится на особом контроле.

Министр напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важность роли педагогов в обществе и соблюдения их прав, и еще раз призвал всех руководителей отделов и управлений образования к строгому соблюдению законов.

В Шымкенте 21 декабря во время церемонии зажжения новогодней елки произошло возгорание. Инцидент случился в 18:09 на площади "Астана". Причиной пожара стало короткое замыкание электрических проводов.

Андрей Дюсупов
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