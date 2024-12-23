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Общество

Депутат заявил о конфликте интересов при строительстве дорог в Казахстане

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 12:34 Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов 23 декабря 2024 года заявил, что необходимо усилить персональную ответственность первых руководителей за выявленные нарушения по качеству выполненных дорожных работ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что АО НК "ҚазАвтоЖол", национальный оператор дорог со 100%-ным госучастием, одновременно выполняет функции строительства и самоконтроля качества.

"Аналогичная ситуация возникает с Национальным центром качества дорожных активов, который сам проводит ведомственную экспертизу проектов, сам дает рекомендации для строительства, подборов и сам же находит недостатки в работе подрядных организаций. Возникает конфликт интересов, который недопустим при реализации стратегических задач государства", – сказал Нуртай Сабильянов. 

С его слов, так отмечается слабая работа местных служб технического надзора. Их качество работы вызывает большие нарекания, функции технадзора выполняются формально.   

"В связи с этим считаем, что уже пора решить постоянно поднимаемую из года в год проблему по качеству выполняемых работ и применяемых материалов. А также усилить персональную ответственность первых руководителей за выявленные нарушения по качеству выполненных работ", – озвучил Сабильянов.  

Ранее Нуртай Сабильянов предложил пересмотреть критерии оценки качества автодорог. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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