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Общество

Наказывать за строительство некачественных дорог предлагает депутат

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 11:52 Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Алибек Наутиев на правительственном часе 23 мая 2025 года предложил наказывать за использование некачественных материалов и нарушение технологий при строительстве дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор указал на низкое качество дорог, особенно областного и районного значения. По его словам, одна из главных причин – недостаточный уровень технического надзора при строительстве и ремонте.

"Национальный центр качества дорожных активов за последние пять лет выявил более 500 случаев отсутствия технадзора на объектах. В 2023-2024 годах зафиксировано свыше 130 случаев, когда один специалист был прикреплен к пяти объектам одновременно, причем в разных регионах. Это приводит к использованию некачественных материалов и нарушению технологий, что напрямую влияет на качество дорог. При этом действующее законодательство не предусматривает ответственности за такие нарушения. Мы считаем необходимым ввести в закон нормы, предусматривающие ответственность надзорных служб", – предложил Алибек Наутиев.

Он также предложил функции по регулированию технадзора передать в ведение Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК, тогда как сейчас этот вопрос курирует Комитет по строительству и ЖКХ.

"Это позволит ему заниматься аккредитацией юридических лиц, осуществляющих технадзор, вести соответствующий реестр и утверждать правила аккредитации", – мотивировал депутат.

Ранее сенатор Алибек Наутиев рекомендовал министру транспорта Марату Карабаеву провести паспортизацию дорог местного и республиканского значения для объективного понимания текущей ситуации и выработки оптимального механизма финансирования ремонтных работ.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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