Папа с пятью дочками последовали модному тренду и растрогали пользователей Сети

Блогер из Бишкека Бурулай Салибаева решила последовать популярному тренду, согласно которому нужно угадать человека по голосу. Видео с главой семейства и пятью дочерьми умилило пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Главным героем ролика стал, конечно же, папа, сидящий за обеденным столом. Его дочери выстроились в ряд за его спиной и, согласно очереди, задавали один и тот же вопрос: "Кто я?"

Мужчина ни разу не ошибся, чем вызвал восторг не только у близких, но и у комментаторов.

Видео на странице в Instagram размещено под названием: "Папа отгадывает дочерей".

Даже мне захотелось сказать: "Кто я".

Счастливый папа, дочки все красотки. И всех сразу угадал.

Счастливый отец пяти дочек.

А ваш папа молодец! У него столько счастья на лице.

Как приятно смотреть такие видео, умиляет прям.

Папины дочки все.

Какой счастливый человек.

Какой классный и любимый папка!

Папа богатый, здоровья ему, – отмечают пользователи после просмотра.

Позже блогер разместила похожее видео, но тут папе уже пришлось отгадывать мужей своих дочек.

После просмотра комментаторы еще раз восхитились дружной семьей и попросили почаще выкладывать видео с близкими.

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