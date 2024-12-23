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Общество

Папа с пятью дочками последовали модному тренду и растрогали пользователей Сети

Папа с пятью дочками повторили тренд и растрогали пользователей Сети, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 13:27 Фото: pexels
Блогер из Бишкека Бурулай Салибаева решила последовать популярному тренду, согласно которому нужно угадать человека по голосу. Видео с главой семейства и пятью дочерьми умилило пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Главным героем ролика стал, конечно же, папа, сидящий за обеденным столом. Его дочери выстроились в ряд за его спиной и, согласно очереди, задавали один и тот же вопрос: "Кто я?"

Мужчина ни разу не ошибся, чем вызвал восторг не только у близких, но и у комментаторов.

Видео на странице в Instagram размещено под названием: "Папа отгадывает дочерей".

  • Даже мне захотелось сказать: "Кто я".
  • Счастливый папа, дочки все красотки. И всех сразу угадал.
  • Счастливый отец пяти дочек.
  • А ваш папа молодец! У него столько счастья на лице.
  • Как приятно смотреть такие видео, умиляет прям.
  • Папины дочки все.
  • Какой счастливый человек.
  • Какой классный и любимый папка!
  • Папа богатый, здоровья ему, – отмечают пользователи после просмотра.

Позже блогер разместила похожее видео, но тут папе уже пришлось отгадывать мужей своих дочек.

После просмотра комментаторы еще раз восхитились дружной семьей и попросили почаще выкладывать видео с близкими.

Ранее мы рассказывали о необычном случае, произошедшем на одном из мероприятий. Тогда казахстанец, участвуя в конкурсе, перепутал змею с казы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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