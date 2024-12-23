Папа с пятью дочками последовали модному тренду и растрогали пользователей Сети
Фото: pexels
Блогер из Бишкека Бурулай Салибаева решила последовать популярному тренду, согласно которому нужно угадать человека по голосу. Видео с главой семейства и пятью дочерьми умилило пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.
Главным героем ролика стал, конечно же, папа, сидящий за обеденным столом. Его дочери выстроились в ряд за его спиной и, согласно очереди, задавали один и тот же вопрос: "Кто я?"
Мужчина ни разу не ошибся, чем вызвал восторг не только у близких, но и у комментаторов.
Видео на странице в Instagram размещено под названием: "Папа отгадывает дочерей".
- Даже мне захотелось сказать: "Кто я".
- Счастливый папа, дочки все красотки. И всех сразу угадал.
- Счастливый отец пяти дочек.
- А ваш папа молодец! У него столько счастья на лице.
- Как приятно смотреть такие видео, умиляет прям.
- Папины дочки все.
- Какой счастливый человек.
- Какой классный и любимый папка!
- Папа богатый, здоровья ему, – отмечают пользователи после просмотра.
Позже блогер разместила похожее видео, но тут папе уже пришлось отгадывать мужей своих дочек.
После просмотра комментаторы еще раз восхитились дружной семьей и попросили почаще выкладывать видео с близкими.
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