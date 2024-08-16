Папа Кайрата Нуртаса снял трендовое видео с сыновьями

Глава звездного семейства Нуртас Айдарбеков решил не отставать от популярных трендов. Он вместе с тремя сыновьями Кайратом, Зангаром и Аяном сняли видео, на котором отец по очереди окунал детей в воду, сообщает Zakon.kz.

"Недостатки сыновей глазами отца", – гласит подпись к ролику, опубликованному 16 августа 2024 года на странице в Instagram.

Как оказалось, Кайрат Нуртас – самый веселый из братьев, но чаще других опаздывает. Хулиганами же отец назвал всех сыновей.

Видео нашло большой отклик среди пользователей Сети. Комментаторы отметили, что Айдарбеков воспитал достойных детей.

Ранее сообщалось, что супруга Кайрата Нуртаса артистка Жулдыз Абдукаримова опубликовала философский пост, затронув тему будущего детей. По всей видимости, неспроста. В браке звезд казахстанского шоу-бизнеса родились четверо детей: дочери Алау и Сезим, сыновья Нарул и Хан.