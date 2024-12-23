Аким Костанайской области о едином часовом поясе: Нужно время, чтобы сделать выводы

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2024 года высказался о введении единого часового пояса в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени. Они отметили, что сейчас от казахстанцев поступают предложения вернуть прежний часовой пояс. В этой связи они поинтересовались его позицией.

"Костанайская область была одним из инициаторов перевода времени, считаю, что решение было принято правильно, по крайней мере каких-то негативных фактов со стороны предприятий и населения я не получал, что надо вернуть обратно. По себе тоже физически ощущаю, что мы живем в более правильном времени – раньше ложимся, раньше встаем. Никаких перебоев в экономике мы тоже не видим, но надо время, чтобы прошло и потом сделать выводы", – ответил Кумар Аксакалов.

В Казахстане установили единый часовой пояс UTC+5 с 1 марта 2024 года. Но это вызвало споры среди граждан.

19 ноября в правительстве Казахстана сделали заявление касательно изменения часового пояса в стране. По словам министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, UTC+5 – не новый пояс для нашей страны, а возврат к исторически оправданному времени.

19 декабря премьер-министр Олжас Бектенов поддержал его, заявив, что решение о введении единого часового пояса было принято на основе очень глубоких научных исследований.

