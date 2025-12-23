Какие отрасли экономики планируют развивать в Костанайской области

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК 23 декабря 2025 года рассказал о том, на развитие каких секторов экономики делается акцент в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Кумар Аксакалов отметил, что одним из основных направлений в области является машиностроение.

"Ряд проектов мы сейчас обсуждаем с инвесторами по реализации еще ряда заводов именно по машиностроению, то есть в отрасли машиностроения все больше и больше будет привлекаться инвесторов, молодежи и так далее. Мы максимально должны эту отрасль поддерживать инфраструктурно, финансово и организационно. По каждому проекту очень большая поддержка государства идет", – сказал аким.

Вторая отрасль – это металлургия. По данным акима, планируется строительство большого завода по глубокой переработке железной руды.

"У нас самые большие запасы железной руды в Казахстане – город Рудный. Поэтому вот эту сырьевую зависимость надо преодолеть и строить заводы. Мы эту работу начали – 665 млрд тенге вложено, 1000 новых рабочих мест. В металлургии еще ряд проектов мы сейчас рассматриваем, пока не говорю о них. Но очень активно работают инвесторы именно по металлургии – по запасам боксита, по переработке, по строительству заводов. Как начнется, мы тогда будем показывать. То есть это второе направление, которое будет развиваться, и мы тоже максимально помогаем", – подчеркнул глава региона.

И третье направление – переработка продукции сельского хозяйства. Кумар Аксакалов сообщил, что Костанайская область занимает 1-е место по экспорту переработанной продукции сельского хозяйства по стране.

"Понятно, что, когда переработка, там и, соответственно, доходы будут, то есть мы тоже максимально будем помогать. К примеру, переработка зерна: если продавать зерно за рубеж, цена сегодня 90 тыс. тенге за тонну, из одной тонны зерна получается в среднем 750 кг муки. На этом процессы останавливаются, и никто дальше не перерабатывает у нас. Но надо развивать это направление, ведь из 750 кг муки можно получать 450 кг крахмала и 70 кг – глютена и далее 110 кг биоэтанола и 70 кг лизина. Это аминокислота – она полностью импортируется. Продавая зерно, можно получить 90 тыс. тенге за тонну, а торгуя этими продуктами, цена вырастает до 500 тыс. тенге. Вот куда нам надо идти", – пояснил аким Костанайской области.

Не менее перспективным, по его данным, является транспорт и логистика. Отмечается, что начинается строительство по направлениям Запад – Центральный Казахстан, а также Кызылорда, Жезказган и Аркалык.

"Значительная часть дорожных участков будет завершена уже в этом году. Эти дороги будут проходить через Аркалык и Костанайскую область, связывая между собой ключевые маршруты. Таким образом, Костанайская область становится важным транспортно-логистическим узлом, соединяющим запад, центр, юг и север страны. В сфере транспорта и логистики открываются большие возможности, реализация проектов позволит привлечь к работе значительное количество людей", – резюмировал аким.

