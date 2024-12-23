Продуктивные шаги вперед – политолог оценил принятые в 2024 году законы

Казахстанский политолог Газиз Абишев к числу итогов уходящего 2024 года отнес ряд важных законов по следам выступлений президента Касым-Жомарта Токаева на заседаниях Национального Курултая, сообщает Zakon.kz.

Самым важным, по его мнению, является закон о защите прав женщин и детей.

Материал по теме Защита женщин и детей от насилия: президент подписал закон, ужесточающий наказание

"Возвращено уголовное наказание за домашнее насилие. Уголовная ответственность может грозить за побои и причинение легкого вреда здоровью. Педофилы и убийцы малолетних будут получать наказание не мягче пожизненного. Этот закон важен не конкретными положениями и их правоприменением, но и сам по себе, своей идеологией, тем, что он символизирует в общественном сознании. Те, кто считает себя вправе издеваться над слабыми и беззащитными, должны всегда помнить, что сами они слабы и беззащитны перед волей праведного общества", – подчеркивает эксперт.

Далее отмечает, что очень к месту пришелся закон о поддержке медицинских работников.

Абишев считает, что испытываемый Казахстаном дефицит квалифицированных врачей, который с годами будет, скорее всего, лишь усугубляться – одна из самых главных проблем страны.

"Нужно не только удерживать уже работающих медиков, но и привлекать новых, причем, желательно, самых талантливых, дисциплинированных и трудолюбивых. Законом закреплено уважительное отношение к врачам, чтобы никто под предлогом каких-бы то ни было переживаний не мог просто так оскорблять и, тем более, махать кулаками. Закреплен запрет на вмешательство в работу врачей и воспрепятствование их профессиональной деятельности. При этом дети медицинских работников получают приоритетную квоту в детских садах по месту жительства. Молодые медики получают отсрочку от военного призыва. Дефицитные врачи, направляющиеся в сельскую местность, получают внушительную финансовую поддержку". Газиз Абишев

Конечно, уточнил он, это должны быть первые шаги по переосмыслению роли медиков в обществе.

Нужно, как заявляет Абишев, создать механизм, мотивирующий воспроизводство качественного медицинского персонала.

В противном случае рынок сам создаст его для самых обеспеченных – и от этого стабильности в стране не прибавится.

Третье место, по мнению Абишева, делят два финансовых закона, направленных на защиту минимальной финансовой безопасности граждан.

Один из них – "по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков". Включает в себя в том числе запрет на выдачу беззалоговых потребительских займов тем, у кого зарегистрирована просрочка по другим кредитам. При этом на срок до 1 мая 2026 года введен запрет на передачу долгов физлиц перед микрофинансовыми организациями и банками частным коллекторам.

Кстати, Абишев подчеркнул, что знает немало людей, которые наложили на себя запрет на получение кредитов при помощи электронного правительства (сам поступил точно так же). Отличный инструмент, очень полезный в борьбе с разного рода мошенническими схемами.

Второй – закон по борьбе с лудоманией. Расширен список лиц, которым напрямую запрещено участие в азартных играх разного рода. В эту категорию попали должники из Единого реестра (порядка 3,5 млн человек), государственные служащие, военные, руководители бюджетных организаций (ещё порядка 280 тыс. человек).

Материал по теме Президент подписал закон по вопросам игорного бизнеса

"Здесь нужно отметить, что работа против лудомании сталкивается с серьезным, невидимым для широкой публики, сопротивлением заинтересованных сторон. Принятый закон – результат очень напряженной работы действительно неравнодушных людей". Газиз Абишев

Приняты также законы "О государственных наградах", "О борьбе с вандализмом", "О масс-медиа", каждый из которых по-своему выполняет поставленные перед ним задачи.

В заключении отмечено, что работа над законопроектами все больше опирается на экспертизу отраслевых специалистов (экспертократия) и учитывает широкую общественную дискуссию (делиберативная демократия).