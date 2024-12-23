В центре Алматы часть жителей остались без отопления: прорвало трубу

В Алматы днем 23 декабря произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по улице Назарбаева, сообщает Zakon.kz.

По данным аварийной службы "Алматинских тепловых сетей", повреждение возникло из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году.

В связи с повреждением было ограничено теплоснабжение для потребителей в контуре улиц Сатпаева – Достык, Тайманова, а также микрорайона Самал 1, 2, 3.

"Над оперативным устранением повреждения работает ремонтно-строительная служба ТОО "АЛТС", ожидаемое время восстановления теплоснабжения – до 01:00 24 декабря", – сообщили в аварийной службе.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар, др.) алматинцам настоятельно рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно); +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109.

В целом, в текущем году в городе реконструировано 20 км теплосетей, которые были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. Работы в данном направлении будут продолжены и в следующем сезоне.

В Риддере 21 декабря на ТЭЦ произошел хлопок пылевоздушной смеси во время проведения ремонтно-сварочных работ. В результате пострадали шесть человек. Происшествие не повлияло на работу ТЭЦ.