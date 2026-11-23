Основное теплоэнергетическое предприятие Алматы ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) призвало жителей платить за тепло до 25 числа, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают специалисты, оплата за услуги теплоснабжения вносится ежемесячно и не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Например, за октябрь нужно заплатить до 25 ноября.

Почему это важно

Своевременная и полная оплата услуг входит в обязанности потребителя по публичному договору на оказание услуг по реализации тепловой энергии.

Что будет, если не успеть

С 26 числа начисляется пеня на сумму образовавшейся задолженности.

Размер пени определяется договором и законодательством РК.

Если задолженность копится, то по потребителям, у которых образовался и накапливается долг, предусмотрены меры взыскания в соответствии с законодательством РК.

Как не попасть в долг

Оплачивайте счет до 25 числа.

Если есть вопросы по начислениям, обратитесь в предприятие заранее.

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