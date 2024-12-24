Еженедельно отправлять рекомендации от ИИ поручил акимам Бектенов

Глава правительства Олжас Бектенов 24 декабря 2024 года в ходе выездного заседания правительства дал поручение: необходимо еженедельно акимам отправлять рекомендации, созданные искусственным интеллектом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил новую систему на основе искусственного интеллекта.

"Эта система оцифровала более 6 млн семей в Казахстане. Добавляя туда данные из системы обращений граждан е-Өтініш и информации, которой пользуются акиматы, например, служба 109, мы смогли, применяя искусственный интеллект, получить множество данных и рекомендаций, а также выявить основные проблемы того или иного района в областях Казахстана", – рассказал министр.

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Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова рассказала, что уже внедрен автоматизированный функционал мониторинга рейтинга акимов. В настоящее время по всей республике, в каждом районе, области проводится данный мониторинг.

"С августа порядка 276 тыс. семей улучшили свое положение и вышли из статуса социально уязвимых. Тем не менее есть семьи, которые попадают в трудные жизненные ситуации. Этот переток отображается в режиме онлайн. К примеру, в Риддере количество социально уязвимых семей в августе составляло 3967, а в ноябре – 3643. С подключением ИИ мы выделили три главных фактора, влияющих на благополучие семей: доходы, жилье и трудоспособность", – озвучила она.

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С ее слов, искусственный интеллект анализирует основные обращения граждан из региона.

"Здесь мы видим вопросы досудебных разбирательств, общественной и дорожной безопасности, ЖКХ, землепользования и судопроизводства. ИИ также выявляет проблемы, которые требуют внимания акимов. Например, в Риддере зафиксирован низкий уровень плательщиков пенсионных взносов, что может свидетельствовать о высокой безработице или занятости в неформальном секторе. Это вопрос, над которым необходимо работать непосредственно акиму. Все данные формируются автоматически, без участия человека", – отметила Жакупова.

По ее словам, это первоначальный этап. В дальнейшем планируется интегрировать все с картой трудовых рисков, где конкретно акиму будут выставлены наименования предприятий, которые допускают задолженность по заработной плате, не перечисляя пенсионных взносов.

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В связи с чем Олжас Бектенов обратился к акиму региона.

"Видите, вам уже ИИ дает рекомендации, как работать с семьями, которые в данный момент недостаточно защищены в социальном плане. Такие рекомендации должны быть направлены всем акимам. Необходимо еженедельно отправлять актуализированную информацию в автоматическом режиме. Каждый аким должен на своем рабочем месте открывать эту информацию и видеть, где и какие проблемы существуют. Это прямая польза от ИИ. Конечно, мы могли бы проанализировать все вручную, но сколько ресурсов и времени для этого потребуется. А ИИ ускоряет этот процесс. Эту работу нужно продолжать", – отметил он.

Мадиев отметил, что сейчас работают над тем, чтобы акимы получали информацию о своем регионе на электронную почту.

24 мая 2024 года стало известно, что искусственный интеллект поможет казахстанским депутатам писать законы.