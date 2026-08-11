Перевести в цифровой формат услуги для бизнеса в Казахстане поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 11 августа 2026 года поручил ускорить цифровизацию услуг для бизнеса и перевести их на портал eGov Business, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов заявил, что до сих пор 60% услуг по поддержке предпринимателей оказываются в бумажном виде.

"Надо менять эту ситуацию. Министерству нацэкономики совместно с палатой "Атамекен" до конца года провести реинжиниринг и ускоренную цифровизацию услуг с выводом на eGov Business. Есть вопросы и по работе портала "Электронного лицензирования". Требуется полностью модернизировать разрешительную и лицензионную систему", – сказал он.

В связи с этим Министерству искусственного интеллекта поручено завершить данную работу в течение ближайших шести месяцев.

Ранее вице-министр национальной экономики Бекболат Молдабеков рассказал, как могут повысить доступность господдержки для бизнеса.