Как ИИ может помочь таможенникам, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, когда искусственный интеллект полноценно заработает на таможне, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов говорит, что на таможне первоочередная цель – заменить все старые информационные системы, чтобы была одна система на границе, которая не будет нуждаться в интеграции с базами данных других госорганов.

"Применение искусственного интеллекта там также планируется в помощь брокерам, в консультировании, предзаполнении деклараций на товары, определении справочников. Пока человек данные вручную забивает, ИИ может подсказывать, как лучше заполнять, это сокращает время. По провозу товара – применение ИИ будем апробировать. Можно будет определять, соответствует ли товар по снимкам той категории, которая в декларации указана", – пояснил вице-министр.

В планах в первом квартале 2026 года запустить модуль по импорту.

