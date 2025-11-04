#Народный юрист
Общество

Как ИИ может помочь таможенникам, рассказали в Минфине

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 16:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, когда искусственный интеллект полноценно заработает на таможне, передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов говорит, что на таможне первоочередная цель – заменить все старые информационные системы, чтобы была одна система на границе, которая не будет нуждаться в интеграции с базами данных других госорганов.

"Применение искусственного интеллекта там также планируется в помощь брокерам, в консультировании, предзаполнении деклараций на товары, определении справочников. Пока человек данные вручную забивает, ИИ может подсказывать, как лучше заполнять, это сокращает время. По провозу товара – применение ИИ будем апробировать. Можно будет определять, соответствует ли товар по снимкам той категории, которая в декларации указана", – пояснил вице-министр.

В планах в первом квартале 2026 года запустить модуль по импорту.

Ранее вице-министр финансов Асет Турысов рассказал, как будет работать мarketplace госимущества Tapsyru.

