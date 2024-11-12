Вид ночного Алматы с высоты трех тысяч метров покорил казахстанцев
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал красивые фотографии ночного Алматы, которые он сделал с высоты трех тысяч метров, сообщает Zakon.kz.
Снимки он разместил 12 ноября на своей странице в Instagram.
"Вид на ночной город Алматы с высоты 3 200 метров. Еще одна причина любви к Алматы – это то, что можно забраться высоко в горы и посмотреть на город с высоты самолета. Очень красиво, особенно ночной вид", – написал Доценко под постом.
Новые фотографии в очередной раз восхитили пользователей соцсетей:
- Просто очуметь, как красиво! Дмитрий, вы превзошли самого себя!
- Ну как вы это делаете? Красота!
- Прекрасный, неповторимый, любимый Алматы, спасибо за такие шикарные работы!
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал красивые виды алматинских гор после снега.
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