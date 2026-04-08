В Казахстане зафиксировано более 41 тысячи нападений бездомных животных на людей за год
Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин 8 апреля 2026 года на пленарном заседании Мажилиса озвучил статистику по нападению собак на людей, передает корреспондент Zakon.kz.
Депутат озвучил информацию во время обсуждения поправок в Закон "Об ответственном обращении с животными".
"По данным местных исполнительных органов, за последний год от укусов собак пострадали 41 366 человек, из них 23 134 человека пострадали именно от бродячих собак", – сказал Жанбыршин.
По его мнению, проблема не уменьшается.
"Она остается системной, острой и социально опасной", – добавил депутат.
Ранее депутаты Мажилиса взяли в работу поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам ветеринарии.
