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Законодательство РК

Сколько поступило обращений о нарушениях на референдуме, рассказали в Генпрокуратуре РК

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:03 Фото: Zakon.kz
Начальник управления Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Бекжан Караманов в СЦК 6 октября 2024 года рассказал о нарушениях в ходе проведения референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Бекжан Караманов сообщил, что в органы прокуратуры поступило три обращения.

"В них граждане затрагивали вопросы процесса голосования и наименования участковых комиссий референдума. В этой связи все обращения прокурорам направлены по компетенции в территориальные комиссии референдума. В судебный орган исковые заявления не поступали", – заявил он.

Референдум по строительству АЭС завершен. Все участки в Казахстане закрылись в 20:00.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

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