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Общество

Призывал в бане к вооруженному джихаду: казахстанца посадили на пять лет

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 18:02 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту пропаганды терроризма, сообщает Zakon.kz.

По информации суда от 24 декабря 2024 года, подсудимый в июле 2024 года в бане встретился с тремя знакомыми и в разговоре поддержал террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), пропагандировал призыв к участию в вооруженном джихаде, призывал стать шахидом и принять участие в хижрате.

Подсудимый, признав вину в полном объеме, просил назначить более мягкий вид наказания

"При назначении наказания, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и чистосердечное раскаяние, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлены", – отметили в суде.

Мужчина признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

23 декабря стало известно, что в Казахстане вынесли приговор двум мужчинам, которые состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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