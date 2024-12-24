Призывал в бане к вооруженному джихаду: казахстанца посадили на пять лет

В Межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту пропаганды терроризма, сообщает Zakon.kz.

По информации суда от 24 декабря 2024 года, подсудимый в июле 2024 года в бане встретился с тремя знакомыми и в разговоре поддержал террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), пропагандировал призыв к участию в вооруженном джихаде, призывал стать шахидом и принять участие в хижрате.

Подсудимый, признав вину в полном объеме, просил назначить более мягкий вид наказания

"При назначении наказания, суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и чистосердечное раскаяние, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлены", – отметили в суде.

Мужчина признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

23 декабря стало известно, что в Казахстане вынесли приговор двум мужчинам, которые состояли в рядах террористических организаций в Сирии.