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Общество

Управляющие компании в Уральске штрафуют за пожары на свалках

Мусорный полигон, мусор, мусорная свалка, свалочный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 07:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По словам руководителя антикоррупционной службы ЗКО Адильхана Сабурова, экологические вопросы продолжают оставаться одной из значимых проблем в Уральске. Борцы с коррупцией провели внешний анализ, по итогам которого установили 9 коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

Особое опасение руководитель антикоррупционной службы ЗКО Адильхан Сабуров выразил по поводу несанкционированного сжигания коммунальных отходов. Так, начиная с 2021 года на территории области официально зарегистрировано 40 фактов возгораний полигонов ТБО (2021–4, 2022–12, 2023–13, 2024–11), из них на стихийных свалках – 7.

К примеру, на полигоне твердых бытовых отходов в Уральске, переданном в доверительное управление, с начала этого года трижды происходили возгорания коммунальных отходов, и такая ситуация повторяется из года в год.

"По нашей инициативе на вышеуказанном полигоне департаментом экологии проведена внеплановая проверка на предмет нарушения требований экологического законодательства, по результатам которой доверительный управляющий привлечен к административной ответственности и выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Таким образом, со стороны балансодержателей отсутствует контроль за доверительными управляющими, что систематически приводит к подобным фактам возгорания полигонов ТБО", – заключил Адильхан Сабуров.

Площадь действующего полигона ТБО составляет 35 га и располагается он в Зачаганске. Объект ввели в эксплуатацию в 1975 году. За сутки туда доставляют и сортируют до 1000 кв. м мусора.

Замакима города Жандос Дуйсенгалиев во время заседания городской сессии в марте этого года говорил, что в данный момент разрабатывается проект по рекультивации полигона ТБО. Он находится на экспертизе.

Ранее стало известно, что вандалы разрушили памятник на кладбище в Актау.

Аксинья Титова
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