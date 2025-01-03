Пять пригородных автобусов в Астане сняли с линии из-за плохой погоды

В Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

По информации компании "City Transportation Systems" 3 января 2025 года в столице на линии не выйдут следующие пригородные автобусы: № 315, 316, 317, 327, 329.

"Остальные пригородные маршруты работают на линии в обычном режиме", – уточнили в компании.

Ранее стало известно, что 3 января 2025 года в пяти областях Казахстана ограничено движение на автодорогах из-за ухудшения погодных условий.