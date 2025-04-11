В Жамбылской области прошел брифинг о проделанной работе в рамках карты коррупционного риска
Одним из главных инструментов в борьбе с коррупцией в регионе является профилактика и меры антикоррупционной культуры. С начала 2025 года было организовано 80 мероприятий, направленных на развитие этой культуры, в которых приняли участие более 5000 человек.
Кроме того, в результате цен на товары и услуги в рамках единой системы государственных закупок удалось сэкономить около 900 млн тенге бюджетных средств.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В ходе внешнего анализа, проведенного Управлением предпринимательства, был установлен факт планирования расходов на мероприятия, не связанные со сферой туризма. По рекомендациям департамента 205 млн тенге было возвращено в областной бюджет.
Кроме того, по итогам департаментом в сфере жилищных отношений из списка были исключены 1600 граждан, не найденных оснований для получения жилья, так как они уже имели жилье и жили в других регионах.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В результате внешнего анализа, проведенного в управлении по предоставлению ресурсов, было установлено, что 25 недропользователей не выполнили финансовые обязательства на сумму более 70 млн тенге. По рекомендациям департамента в бюджет было выплачено 60 млн тенге.
Кроме того, в ходе анализа был выявлен честный факт выплаты заработной платы в размере 2,1 млн тенге, превышающей установленную норму, и эти средства были возвращены в бюджет.
По рекомендациям департамента управления и 17 подведомственных организаций была внедрена система "Единый цифровой учет". Благодаря этой системе удалось предотвратить нарушения, такие как начисление выплат "мертвым душам", превышение допустимых норм оплаты за переработку, внесение ложных данных.