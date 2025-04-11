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Общество

В Жамбылской области прошел брифинг о проделанной работе в рамках карты коррупционного риска

В Жамбылской области прошел брифинг о проделанной работе в рамках карты коррупционного риска, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:24 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Департамент по противодействию коррупции в Жамбылской области провел брифинг на площадках региональной службы коммуникаций с участием представителей СМИ, посвященный принципиальным принципам "Закон и порядок".

Одним из главных инструментов в борьбе с коррупцией в регионе является профилактика и меры антикоррупционной культуры. С начала 2025 года было организовано 80 мероприятий, направленных на развитие этой культуры, в которых приняли участие более 5000 человек.

В партиях была организована системная работа по включению вопросов в карту коррупционных рисков. В частности, по инициативе департамента и по распоряжению акима области был запущен проект "Жамбыл – Сапалы жол", целью которого является категорический контроль в дорожной сфере. В рамках данного проекта предусмотрены особые меры по обеспечению безопасности сотрудников и службы технического надзора, а также обязательный контроль качества дорожного строительства автомобильных дорог.

Кроме того, в результате цен на товары и услуги в рамках единой системы государственных закупок удалось сэкономить около 900 млн тенге бюджетных средств.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В ходе внешнего анализа, проведенного Управлением предпринимательства, был установлен факт планирования расходов на мероприятия, не связанные со сферой туризма. По рекомендациям департамента 205 млн тенге было возвращено в областной бюджет.

В результате департаментом в сфере государственных закупок 6 акимов ветровых округов Меркенского района были привлечены к административной ответственности за заключение договоров необоснованно в порядке прямого направления из одного источника, за что привлечены к штрафу на содержание 2,3 млн тенге.

Кроме того, по итогам департаментом в сфере жилищных отношений из списка были исключены 1600 граждан, не найденных оснований для получения жилья, так как они уже имели жилье и жили в других регионах.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В результате внешнего анализа, проведенного в управлении по предоставлению ресурсов, было установлено, что 25 недропользователей не выполнили финансовые обязательства на сумму более 70 млн тенге. По рекомендациям департамента в бюджет было выплачено 60 млн тенге.

Кроме того, в ходе анализа был выявлен честный факт выплаты заработной платы в размере 2,1 млн тенге, превышающей установленную норму, и эти средства были возвращены в бюджет.

По рекомендациям департамента управления и 17 подведомственных организаций была внедрена система "Единый цифровой учет". Благодаря этой системе удалось предотвратить нарушения, такие как начисление выплат "мертвым душам", превышение допустимых норм оплаты за переработку, внесение ложных данных.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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