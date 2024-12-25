Город в Павлодарской области на время остался без тепла

25 декабря утром в отапливающей город Аксу котельной были остановлены насосы для устранения технических проблем. Как сообщают власти, в настоящее время параметры теплоснабжения приводят в норму, передает Zakon.kz.

Утром жители города стали жаловаться на остывающие батареи и отсутствие горячей воды. По информации, предоставленной местным акиматом, причина – в сбое работы отопительной котельной Аксуского ферросплавного завода, обеспечивающей теплом населенный пункт.

"В 07:00 25 декабря 2024 года в связи западением запорной арматуры сетевых насосов №5 и №6 на котельной РОК-2 АЗФ АО "ТНК "Казхром" данные сетевые насосы были остановлены для проведения ремонтно-восстановительных работ. При этом снизились параметры подачи тепла на сетях теплоснабжения города Аксу. На месте побывал аким Павлодарской области Асаин Байханов. По состоянию на 09:30 25 декабря 2024 года ремонтные работы по запавшим задвижкам завершены, ведется восстановление параметров теплосети", – сообщили в акимате.

Ориентировочное время восстановления параметров теплоснабжения – 2-3 часа, обещают власти.

Заводская котельная является постоянным источником тепла для города, где проживают более 70 тыс. жителей. При этом в 2017 году начали строительство новой котельной стоимостью 11 млрд тенге. Объект возвели, но несколько лет не могут запустить. Последняя экспертиза показала, что необходимо корректировать проект для реконструкции системы гидрозолоудаления. Поэтому в текущем отопительном сезоне теплом город, как и прежде, снабжает РОК-2 АО "ТНК "Казхром". Власти ранее сообщали, что котельная готова выполнить эту задачу.

В центре Алматы 23 декабря часть жителей осталась без отопления из-за прорыва трубы. Тепло вернулось в дома на следующий день.