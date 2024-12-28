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Общество

В Петропавловске без тепла остались 5 многоэтажек и 25 частных домов

Алматинская ТЭЦ-3, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2024 06:20 Фото: Zakon.kz
В АО "Севказэнерго" 27 декабря сообщили о временном отключении от теплоснабжения частных и многоквартирных домов в центре Петропавловска. Причина отключения – устранение технологического нарушения, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, от тепла отключили дома на улицах Жамбыла, Алтынсарина, Чкалова, Новой и Аягана Шажимбаева.

  • 5 многоквартирных жилых домов: улица Алтынсарина 262, 264, 266, улица Жамбыла 258, улица Чкалова 65;
  • 25 частных жилых домов: проезд Чкалова 4, 13, 80, 82, 84, улица Новая 66, 55, 57, 68, 70, 72, 76, 78, 61/1, 61/2, 76/2, улица Жамбыла 248/1-3, 252, 254, 256, 260, 264, проезд пр. Аягана Шажимбаева 33, улица Алтынсарина 297, 303;
  • 5 юридических лиц: улица Алтынсарина 264, 266 Б. проезд Чкалова 67 Б,78,новая 76/1.

Ранее сообщалось, что благодаря программам "Отау" и "Наурыз" 10 000 казахстанцев встретят Новый год в собственных квартирах.

Аксинья Титова
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