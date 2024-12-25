Медиков скорой помощи планируют оснастить видеожетонами

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 25 декабря 2024 года прокомментировала участившиеся нападения на медиков скорой медицинской помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что это вопрос очень острый и не сходит с повестки дня в течение последних нескольких лет.

"Он отражает, наверное, проблемы в нашем обществе. Поэтому работа предстоит не одного дня. Первый вопрос – это усиление ответственности для тех, кто проявил силу, агрессию и нападение во время профессиональной деятельности на медработников. Это может коснуться сегодня любого врача, а не только сотрудников скорой помощи. Поэтому Минздравом не первый год поднимается вопрос о введении уголовной ответственности за такие нападения, и этот вопрос сегодня поддержан социальным комитетом Мажилиса Парламента РК. Мы ведем совместную работу. Сегодня этот вопрос на стадии согласования с госорганами. Я думаю, что в течение 2025 года при поддержке Парламента мы эту норму внедрим", – заявила министр.

По ее словам, второй вопрос – это страхование медработников.

"Сейчас на повестке стоит вопрос страхования работников, которые в силу своей профессиональной деятельности имеют высокий риск нападения и получения вреда своему здоровью. Этот вопрос мы обсуждали буквально вчера со всеми руководителями организаций скорой медицинской помощи", – дополнила она.

Альназарова отметила, что еще один вопрос – возможность оснащения сотрудников видеожетонами по примеру правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей. Инцидент произошел в ходе реанимации пациента с остановкой дыхания и сердца.