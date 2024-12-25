#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.89
536.32
5.17
Общество

Медиков скорой помощи планируют оснастить видеожетонами

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:54 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 25 декабря 2024 года прокомментировала участившиеся нападения на медиков скорой медицинской помощи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что это вопрос очень острый и не сходит с повестки дня в течение последних нескольких лет.

"Он отражает, наверное, проблемы в нашем обществе. Поэтому работа предстоит не одного дня. Первый вопрос – это усиление ответственности для тех, кто проявил силу, агрессию и нападение во время профессиональной деятельности на медработников. Это может коснуться сегодня любого врача, а не только сотрудников скорой помощи. Поэтому Минздравом не первый год поднимается вопрос о введении уголовной ответственности за такие нападения, и этот вопрос сегодня поддержан социальным комитетом Мажилиса Парламента РК. Мы ведем совместную работу. Сегодня этот вопрос на стадии согласования с госорганами. Я думаю, что в течение 2025 года при поддержке Парламента мы эту норму внедрим", – заявила министр.

По ее словам, второй вопрос – это страхование медработников.

"Сейчас на повестке стоит вопрос страхования работников, которые в силу своей профессиональной деятельности имеют высокий риск нападения и получения вреда своему здоровью. Этот вопрос мы обсуждали буквально вчера со всеми руководителями организаций скорой медицинской помощи", – дополнила она.

Альназарова отметила, что еще один вопрос – возможность оснащения сотрудников видеожетонами по примеру правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Костанае фельдшера жестоко избили во время вызова родственники умершей. Инцидент произошел в ходе реанимации пациента с остановкой дыхания и сердца.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
Громкое дело экс-акима Атырау: оглашен приговор
Общество
14:13, Сегодня
Громкое дело экс-акима Атырау: оглашен приговор
В Туркестане рассмотрены коррупционные риски в сфере образования, дорожной отрасли и государственных закупок
Общество
14:07, Сегодня
В Туркестане рассмотрены коррупционные риски в сфере образования, дорожной отрасли и государственных закупок
Мажилис ратифицировал изменения в Нахичеванское соглашение
Общество
13:46, Сегодня
Мажилис ратифицировал изменения в Нахичеванское соглашение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: