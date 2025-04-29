#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
513.68
583.03
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
513.68
583.03
6.24
Общество

В Казахстане врачей скорой помощи оснастят видеожетонами до конца 2025 года

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:35 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года рассказала, что будет сделано для защиты врачей скорой медицинской помощи от нападений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в ряде регионов были факты нападения на врачей скорой медицинской помощи. Они поинтересовались, что делается для их защиты.

"Что касается защиты, мы будем внедрять ношение видеожетонов, которые будут фиксировать все происходящее. Мы в соответствующий приказ эту норму сейчас внесли. И акиматы должны будут выделить средства. Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работы проведем", – заявила в ответ глава Минздрава Акмарал Альназарова. 

Она считает, что такая мера будет дисциплинировать и медицинских работников, и отдельных дебоширов.

"Нами также сегодня внесены предложения, они отрабатываются и получили поддержку генеральной прокуратуры, министерства юстиции, министерство внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности лиц за нападение на медицинских работников во время внесения ими профессиональной деятельности", – добавила министр. 

С 1 мая 2025 года меняется порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности. Это связано с жалобами пациентов на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Суд против депутата Базарбека: будет ли глава Минздрава участвовать
Общество
12:18, Сегодня
Суд против депутата Базарбека: будет ли глава Минздрава участвовать
Казахстанским учителям угрожают "проверками по указу Токаева"
Общество
11:45, Сегодня
Казахстанским учителям угрожают "проверками по указу Токаева"
Что известно о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова
Общество
11:40, Сегодня
Что известно о состоянии замакима Шымкента Руслана Берденова
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: