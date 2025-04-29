В Казахстане врачей скорой помощи оснастят видеожетонами до конца 2025 года

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 29 апреля 2025 года рассказала, что будет сделано для защиты врачей скорой медицинской помощи от нападений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в ряде регионов были факты нападения на врачей скорой медицинской помощи. Они поинтересовались, что делается для их защиты.

"Что касается защиты, мы будем внедрять ношение видеожетонов, которые будут фиксировать все происходящее. Мы в соответствующий приказ эту норму сейчас внесли. И акиматы должны будут выделить средства. Я думаю, поэтапно до конца текущего года мы эту работы проведем", – заявила в ответ глава Минздрава Акмарал Альназарова.

Она считает, что такая мера будет дисциплинировать и медицинских работников, и отдельных дебоширов.

"Нами также сегодня внесены предложения, они отрабатываются и получили поддержку генеральной прокуратуры, министерства юстиции, министерство внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности лиц за нападение на медицинских работников во время внесения ими профессиональной деятельности", – добавила министр.

С 1 мая 2025 года меняется порядок работы мобильных бригад при поликлиниках, которые заменят скорую помощь на дневных вызовах по четвертой категории срочности. Это связано с жалобами пациентов на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы.