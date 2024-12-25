О проблемных алиментах рассказали в Минюсте Казахстана

Вице-министр юстиции Даниель Ваисов 25 декабря 2024 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что за 11 месяцев этого года взысканная задолженность по алиментам превышает 7 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Даниель Ваисов, на исполнении у судебных исполнителей находится 288 тыс. алиментных производств. По 277 тыс. должниками выступают мужчины и по более 11 тыс. – женщины. 143 тыс. производств находятся на периодическом взыскании, то есть это производства, по которым с должника через бухгалтерию по месту работы ежемесячно списываются алиментные платежи.

"Количество проблемных алиментов составляет 12 тысяч производств на сумму 17 млрд тенге. Это должники, которые вообще не погашают задолженность", – сказал Даниель Ваисов.

Помимо мер принудительного взыскания алиментов судебными исполнителями совместно с полицейскими проводятся рейды по задержанию и водворению автомобилей должников на специализированные штрафстоянки для последующей оценки и реализации.

Также должники проверяются на наличие скрытых доходов, а безработным оказывается содействие в трудоустройстве. За 11 месяцев 2024 года на ярмарках вакансий трудоустроено более 5 тыс. должников по алиментам, что на 25% больше в сравнении с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что безработный алиментщик из ВКО получил работу в колонии.