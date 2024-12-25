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Общество

В Минюсте заявили об окончательном урегулировании дела Стати

Вице-министр юстиции Даниель Ваисов, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 13:16 Фото: ortcom.kz
Вице-министр юстиции Даниель Ваисов 25 декабря 2024 года на пресс-конференции в СЦК сообщил об окончательном урегулировании дела Стати, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Даниель Ваисов, 4 декабря 2024 года было подписано соглашение об окончательном урегулировании спора со сторонами Стати.

"Это является основанием для прекращения текущих процессов по всему миру без права на их возобновление. Следует отметить, что урегулирование не потребовало бюджетных затрат, а также активы Национального фонда, хранившиеся у шведских судебных исполнителей на сумму около 70 млн долларов, были возвращены в пользу Национального банка", – сказал Даниель Ваисов.

Ранее дело Стати прокомментировал глава Национального банка Тимур Сулейменов.

В июне 2022 года суд Нидерландов вынес решение в рамках дела Стати о снятии ареста с акций KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки. Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

В декабре 2022 года отцу и сыну Стати предъявили уголовные обвинения в подделке, мошенничестве и отмывании денег.

8 февраля 2023 года Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы.

16 июля 2024 года стало известно, что правительство, Национальный банк Казахстана и стороны Стати заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане. 

Бауыржан Муканов
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