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Происшествия

Безработный алиментщик из ВКО получил работу в колонии

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 21:25 Фото: pexels
В Усть-Каменогорске осудили мужчину и отправили его отбывать срок в колонию среднего уровня безопасности. Он не платил алименты на содержание дочери, сообщает Zakon.kz.

Отец несовершеннолетнего ребенка, не имея постоянного дохода, долгое время уклонялся от выполнения своих обязательств.

"После развода с супругой в 2008 году мужчина не выплачивал алименты и не принимал активного участия в воспитании дочери. Их брак продлился всего год. В результате он получил реальный срок наказания – 1,6 года. Больше половины этого срока он уже отбывает, и это было нелегко. В колонии он делает то, чего не мог себе позволить на свободе: работает и выплачивает алименты из своего заработка", – рассказали в полиции.

На сегодняшний день в учреждении №17 отбывают наказание трое осужденных за неуплату алиментов.

Замначальника учреждения Арман Катанов отметил, что отдел организации труда постоянно проводит разъяснительную работу с осужденными о необходимости погашения исполнительных листов через трудоустройство.

"По мере появления вакантных рабочих мест мы трудоустраиваем осужденных. В настоящее время в учреждении находятся исполнительные листы по выплатам алиментов для 59 осужденных, из которых 45 уже трудоустроены. Для остальных осужденных также ведется поиск работы", – рассказал он.

Ранее в Уральске задержали 36-летнюю женщину и двух иностранцев.

Аксинья Титова
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