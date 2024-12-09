Безработный алиментщик из ВКО получил работу в колонии

В Усть-Каменогорске осудили мужчину и отправили его отбывать срок в колонию среднего уровня безопасности. Он не платил алименты на содержание дочери, сообщает Zakon.kz.

Отец несовершеннолетнего ребенка, не имея постоянного дохода, долгое время уклонялся от выполнения своих обязательств.

"После развода с супругой в 2008 году мужчина не выплачивал алименты и не принимал активного участия в воспитании дочери. Их брак продлился всего год. В результате он получил реальный срок наказания – 1,6 года. Больше половины этого срока он уже отбывает, и это было нелегко. В колонии он делает то, чего не мог себе позволить на свободе: работает и выплачивает алименты из своего заработка", – рассказали в полиции.

На сегодняшний день в учреждении №17 отбывают наказание трое осужденных за неуплату алиментов.

Замначальника учреждения Арман Катанов отметил, что отдел организации труда постоянно проводит разъяснительную работу с осужденными о необходимости погашения исполнительных листов через трудоустройство.

"По мере появления вакантных рабочих мест мы трудоустраиваем осужденных. В настоящее время в учреждении находятся исполнительные листы по выплатам алиментов для 59 осужденных, из которых 45 уже трудоустроены. Для остальных осужденных также ведется поиск работы", – рассказал он.

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