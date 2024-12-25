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Общество

Депутат назвал стоимость обучения в вузах социальной несправедливостью

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 17:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Кайрат Балабиев в Мажилисе 25 декабря 2024 года в своем депутатском запросе озвучил, что высокая стоимость оплаты за обучение в высших учебных заведениях осложняет социальное положение студентов и их родителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что молодые люди не должны испытывать трудностей с получением высшего образования.

По данным из открытых источников, в 2021-2022 учебном году школу окончили более 170 тысяч выпускников, более 56 тысяч абитуриентов получили государственный грант на получение степени бакалавра. В 2022-2023 годах выпустили 172 тысячи выпускников, выделено около 73 тысяч грантов. Это показывает, что мы не в состоянии обеспечить выпускников школ грантами на получение высшего образования. Допустим, есть те, кто учится в колледжах. Несмотря на это, многие ежегодно подают заявки на платное обучение. Могут ли обычные люди позволить себе платное образование в высших учебных заведениях? Вот здесь и возникает проблема", – озвучил Кайрат Балабиев.

По его словам, годовая стоимость обучения в Казахском университете международных отношений  имени Абылай хана – почти 1 млн тенге, а в Назарбаев Университете – около 9 млн тенге.

"Когда университеты подписывают контракт с абитуриентом, они добавляют пункт о том, что плата за обучение будет увеличиваться в зависимости от уровня инфляции. Не равносильно ли это ограничению прав потребителей? Студентам, заключившим договор на 1 миллион тенге в сентябре, до конца учебного года придется доплатить 100-200 тысяч тенге. В это время было бы хорошо, если бы зарплата его родителей увеличилась! Но мы такого процесса не наблюдаем. Это социальная несправедливость", – сказал Кайрат Балабиев.

По его словам, это негативно влияет на социальное состояние казахстанцев.

"Я считаю, что эта ситуация должна строго контролироваться Министерством науки и высшего образования. Хотя в министерстве говорят, что стоимость обучения составит около 300-400 тысяч тенге, вузы это, похоже, не волнует. Проблема общежитий при вузах до сих пор не потеряла своей актуальности. Недостаток места. Студентам 3-4 курсов очень сложно получить место в общежитии. В некоторых образовательных учреждениях стоимость годового проживания в общежитии достигает 1 миллиона тенге. Для платных студентов это ложится дополнительным бременем на карман. Среди молодежи немало тех, кто говорит, что лучше работать за границей и быть самозанятым, чем обогащать университет, платя миллионы", – дополнил депутат.

Он подчеркнул, что высокая стоимость платы за обучение в высших учебных заведениях и ее необоснованное увеличение с каждым годом осложняют социальное положение студентов и их родителей.

Ранее сообщалось, что к искусственному интеллекту будут приобщать казахстанцев со школьной скамьи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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