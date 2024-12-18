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Общество

Депутат просит повысить оклады на 100% некоторым работникам

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 13:36 Фото: Zakon.kz
Депутат Ажар Сагандыкова на пленарном заседании Мажилиса 18 декабря 2024 года в своем запросе озвучила проблемы техников-метеорологов и призвала обеспечить достойную оплату труда, увеличив их оклады на 100%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, рядовые сотрудники "Казгидромета" жалуются на ряд проблем.

"Первое – на низкую оплату труда. Техникам-метеорологам, которые находятся на передовой метеорологических наблюдений, сегодня очень сложно прокормить семьи. Их средняя заработная плата составляет 120 тысяч тенге. А ведь именно от их кропотливого труда зависит прогнозирование не только ежедневной, но и долгосрочной погоды, а также опасных погодных явлений: паводков и прочих стихийных бедствий. На прогнозные данные "Казгидромета" ориентируются предприятия многих сфер экономики – от сельского хозяйства до авиации", – дополнила депутат.

Она подчеркнула, что метеорологи ведут наблюдения круглосуточно, собирая и фиксируя данные о температуре и влажности воздуха, температуре почвы, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, атмосферных явлениях, гололедно-изморозевых явлениях, количестве и интенсивности осадков, снежном покрове, облачности.

"Они дежурят сутками, в отдалении от жилых массивов, и зачастую метеостанции располагаются не в капитальных зданиях, а в приспособленных контейнерах без центрального отопления, водоснабжения и прочих благ цивилизации. Работая в таких условиях, техники-метеорологи получают мизерную по нынешним меркам зарплату. Отмечу, что ее повышения в июне 2023 года они добились с большим трудом. При этом вместо обещанных 100% техникам повысили зарплату на 70%, но даже при этом она продолжает оставаться мизерной", – озвучила Ажар Сагандыкова.

Также она рассказала, что в РГП уравняли категории сотрудников, не производят абсолютно никаких доплат – ни за выслугу лет, ни за дополнительные наблюдения.

"Ввели суммированный учет рабочего времени, в связи с чем сотрудники метеостанций даже не получают полный оклад в месяц, хотя каждый из них перерабатывает ежемесячно не менее 10 часов. Оплата сверхурочных опять же производится только в конце года, когда заработанные деньги уже не имеют актуальную стоимость. К тому же из фактически отработанных сверхурочных часов высчитывают отпускные, больничные и т.д. Практически отсутствует система премирования работников – к государственным и другим общим праздникам премий нет вообще, ко Дню метеоролога и Дню эколога техники-метеорологи получили по 25% оклада", – дополнила Ажар Сагандыкова.

Депутат озвучила, что сотрудники "Казгдиромета" не просят астрономических окладов, как, например, у иных отдельных квазигосударственных предприятий и отдельных функционеров, эффективность которых при этом вызывает большие вопросы. Однако при попытках отстоять свои права перед руководством техники слышат угрозы просто-напросто закрыть метеостанции.

Ранее были названы профессии с самыми высокими зарплатами на бирже труда Казахстана.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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