К искусственному интеллекту будут приобщать казахстанцев со школьной скамьи

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 24 декабря 2024 года на брифинге озвучил, чему планируется обучать детей в школах, чтобы подготовить высокотехнологичных специалистов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, ведомство разрабатывает ряд образовательных инициатив, направленных на обучение не только специалистов в области искусственного интеллекта, но и школьников.

"Мы хотим охватить широкий спектр образовательных направлений, включая 3D-моделирование, программирование, графический дизайн и генеративный искусственный интеллект. Я считаю, что начинать нужно со школьной скамьи, чтобы подготовить специалистов для высокотехнологичных и высокомаржинальных отраслей. Наша цель – формирование экономики знаний, интеллектуализация общества и создание широкоформатных образовательных инициатив. Такие программы планируется запустить уже в следующем году в центре искусственного интеллекта", – озвучил министр.

Также он прокомментировал критику депутатов о вреде ChatGPT для школьников, отметив, что каждый имеет право на свое мнение. По его словам, неправильно утверждать, что ChatGPT приносит только вред. Наоборот, его возможности весьма широки, и в нем можно найти много пользы.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов обратил внимание на бесконтрольное использование искусственного интеллекта детьми в процессе обучения. Он считает, что такой подход к обучению сводит к нулю способность критически мыслить, резко негативно сказывается на получаемых знаниях и приводит к сложностям в принятии важных решений самостоятельно.

Наряду с этим в Казахстане теперь акимы будут еженедельно получать рекомендации, сформированные искусственным интеллектом. Такое поручение дал глава правительства Олжас Бектенов.