"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам

Агентство по финмониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные преступные схемы под предлогом легкого заработка в обмен на использование их банковских карт для легализации незаконного дохода, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы.

"Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", – предупреждают в АФМ.

Согласно последним исследованиям, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами" под влиянием обещаний легкого и быстрого заработка.

Например, в Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыли более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7 500 до 15 000 тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги вывели на криптокошельки злоумышленников.





"Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации", – советуют в АФМ.

В конце августа 2024 года прошло заседание совета комплаенс, на котором было объявлено, что наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности. Через банки и платежные системы в 2024 году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли (+18% к прошлому году).