Маулен Ашимбаев попрощался с депутатами Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 29 июня 2026 года выступил с прощальной речью на заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 30 июня на совместном заседании палат будет официально закрыта очередная парламентская сессия.

"С 1 июля в соответствии с новой Конституцией полномочия Парламента будут прекращены. В августе состоятся выборы в однопалатный Парламент – Курултай. Таким образом, двухпалатный Парламент, созданный на основе Конституции 1995 года, с честью завершает свою тридцатилетнюю историческую миссию. Это важный момент, открывающий новый этап в развитии страны. Новая Конституция, принятая по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, безусловно, модернизирует всю политическую систему страны и станет основой ее динамичного развития", – сказал Ашимбаев.

Он подчеркнул, что главная цель реформ – укрепление независимости, построение справедливого Казахстана и повышение качества жизни граждан.

"Есть все основания утверждать, что на протяжении 30 лет двухпалатный Парламент работал слаженно и эффективно. Именно в стенах Парламента принимались исторические решения и законы, определившие судьбу государства. При этом наша палата строила свою деятельность на принципе "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное правительство". В рамках этого принципа Сенат ответственно и достойно исполнял возложенные на него конституционные полномочия", – отметил Ашимбаев.

Он напомнил, что за этот период было проведено более 890 пленарных заседаний Сената, где было принято свыше трех с половиной тысяч законов. Более 350 законов, то есть практически каждый десятый, были инициированы самими депутатами Парламента.

За всю историю Сената депутатский мандат получили 246 человек.

"В этот знаменательный момент, прежде всего, хочу от своего имени и от имени всех сенаторов выразить искреннюю благодарность главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное нам высокое доверие, за предоставленную возможность совместно реализовывать реформы и за неизменную поддержку. Сенаторы всегда будут верны президенту, принципам государственности, верховенству закона и ответственности перед народом. Желаем успехов Курултаю, который, приняв богатый тридцатилетний опыт Парламента, начнет свою деятельность в новом формате и новом статусе. Пусть будущее нашей страны будет благополучным, а Независимость – прочной и незыблемой", – заключил спикер Сената.

Ранее мы писали, что Парламент принял конституционный закон о Курултае.