Соболезнования близким погибших в шахте выразил МИД Турции

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования родственникам и близким погибших в результате пожара в шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Представители страны также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Мы солидарны с правительством и народом нашего друга и брата Казахстана", – заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября.



В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 32 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.