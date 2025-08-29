Самые большие в Казахстане комфортные школы построили в Алматы

В Алматы BCN Group (BAZIS Construction) построил две самые большие комфортные школы в Казахстане. Вместимость каждого учебного заведения по 2500 учеников в смену. Такого масштаба школы еще не строились в стране за всю историю независимости.

Это стало возможным благодаря участию компании в реализации национального проекта президента Касым-Жомарта Токаева "Келешек мектептері". Школы №221 и №224 возведены в быстро растущем Наурызбайском и Бостандыкском районах Алматы. Учебные заведения готовы на 100% и проходят процесс оформления необходимых документов.

По доброй традиции компания провела Дни открытых дверей, чтобы будущие ученики и их родители смогли оценить качество новых школ, технологичность оборудования и комфортные условия, созданные строителями.

Масштабы поражают воображение: площадь школы – порядка 33 тысяч кв. м. В каждой из них по 10 корпусов, в которых отдельно размещены учебные кабинеты начальной, средней и старшей школ, четыре спортзала, актовый зал на 540 мест, мастерские, зал хореографии, библиотека и коворкинг-зоны. В цокольном этаже – столовая на 800 мест.

Школы соответствуют самым строгим требованиям безопасности и инклюзии – установлены камеры видеонаблюдения, карточная система на входе, кнопки вызова для маломобильных детей, пандусы и специальные лифты.

Территория школы благоустроена и озеленена, здесь есть игровые и спортивные площадки, футбольные и баскетбольные поля, теннисные корты и беговые дорожки. Мальчишки и девчонки смогли опробовать поле и погонять мяч, забив его в ворота. Возможно, среди них – будущие чемпионы.

Фото: Bazis

В новых школах дети с интересом осмотрели STEM-лаборатории, классы робототехники, химии, физики и биологии, оснащенные самыми современными учебными материалами и инструментами. В классах иностранных языков и информатики – компьютеры и лингафонное оборудование. У каждого учителя также персональный компьютер и оргтехника. Во всех кабинетах установлены интерактивные доски.

"Новая школа на 2500 мест построена по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Она является самой большой в стране. Здесь созданы все условия, чтобы дети получали современное, качественное образование", – рассказала куратор школы № 221 Арнагуль Маликова.

Фото: Bazis

В свою очередь заместитель директора по учебной части школы №224 Луиза Кожакаева отметила технологичность новой школы и высокое качество проведенной работы, начиная от строительства и до внутреннего оформления.

"Мы благодарны компании BCN Group (BAZIS Construction) за то, что они построили такую светлую, просторную школу, где дети с удовольствием будут учиться и развиваться как личность. Самое главное, они получат хороший старт для будущего становления. Для нас, учителей, здесь тоже созданы комфортные условия для работы", – подчеркнула она.

Фото: Bazis

После экскурсии родители поделились своими впечатлениями. Оказалось, что многие из них переводят своих детей в новые школы из частных учебных заведений.

"Как говорится, самое лучшее вложение капитала – это инвестиции в образование и развитие детей. Поэтому я считаю этот проект одним из самых важных для будущего нашего государства. Дети, получившие образование в таких школах, будут способствовать развитию и росту Казахстана. Это ли не лучшее вложение? Хочу поблагодарить президента и, конечно же, строителей за такую школу", – говорит Айбек Абилханов, отец двух учениц 3 и 4 классов.

Для BCN Group (BAZIS Construction) участие в реализации национального проекта "Келешек мектептері", направленного на создание современного и качественного образовательного пространства в Казахстане, большая честь и ответственность.

Фото: Bazis

"При строительстве новых комфортных школ мы руководствовались самыми высокими стандартами качества, уделив особое внимание удобству, высокой технологичности, безопасности и инклюзивности. В течение первых трех лет эксплуатационного периода наши специалисты будут находиться рядом с директорами учебных заведений, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование всех инженерных систем, оборудования и инфраструктуры на долгие годы", – сказал основатель группы компаний BAZIS Александр Белович.

Напомним, по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction" BCN Group (BAZIS Construction) построил и сдал в эксплуатацию в Алматы 9 школ общей вместимостью 16 500 мест. Еще две школы по 2000 мест сданы в текущем году в Астане.