Андрей Лукин: Устаревшие пункты пропуска на границе тормозят развитие Казахстана

Сенатор Андрей Лукин 26 декабря 2024 года в своем депутатском запросе озвучил, что устаревшая инфраструктура на пунктах пропуска является острой проблемой, сказывающейся на экономике, торговле и туризме, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор подчеркнул, что существующие пункты пропуска, построенные более 30 лет назад, не отвечают современным требованиям, что приводит к скоплению людей и транспорта, замедляя процессы пограничного контроля.

"Основные проблемы включают в себя недостаточное количество полос движения и кабин паспортного контроля, нехватку технических средств контроля, отсутствие устойчивой зоны покрытия сотовой сети и проводных каналов связи, отсутствие сервисных зон ожидания", – озвучил Лукин.

Для решения указанных вопросов сенатор предложил комплексный подход к модернизации пограничной инфраструктуры: создать отдельное структурное подразделение по развитию инфраструктуры пограничных переходов, возложив на него функции по строительству, реконструкции и эксплуатации пунктов пропуска.

"Важно обеспечить создание сервисных зон ожидания для грузовых транспортных средств, где водители смогут отдохнуть, воспользоваться услугами СТО и заправок. Также следует принять отдельное постановление Правительства для ускорения реконструкции пунктов пропуска и пограничных застав, а совместно с АО "КТЖ" начать модернизацию инфраструктуры железнодорожных станций в приграничных районах. Кроме того, необходимо завершить строительство всех пограничных застав, улучшить условия проживания для пограничников и увеличить численность сотрудников подразделений пограничного контроля. Современные пункты пропуска должны стать составной частью транспортно-логистической системы страны, обеспечивая безопасность и удобство для всех участников пограничного контроля", – озвучил депутат Андрей Лукин.

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