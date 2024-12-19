Депутат предложил обучать казахстанских студентов на военных кафедрах за рубежом

Сенатор Андрей Лукин 19 декабря 2024 года в своем депутатском запросе подверг сомнению качество образования на военных кафедрах в университетах и предложил ряд новшеств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что структура и методы военной подготовки в Казахстане не соответствуют современным вызовам и потребностям страны. В настоящее время в Казахстане функционирует 41 военная кафедра, где ежегодно проходят обучение более 21 000 студентов по 85 военно-учетным специальностям.

Однако, как отметил сенатор Лукин, лишь немногие из них осваивают программы в таких критически важных и дефицитных направлениях, как кибербезопасность, геоинформационные системы и автоматизированные системы управления.

"На сегодняшний день для подготовки военнообученного резерва на военных кафедрах гражданских вузов ректорами нанимаются офицеры запаса и офицеры в отставке. Такой подход может предполагать, что решения о найме зачастую принимаются без участия профильных военных ведомств, что ограничивает контроль за профессиональными требованиями к педагогам. К тому же, приоритет может отдаваться административным или экономическим соображениям, а не реальным потребностям военного образования", – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что казахстанские студенты, обучающиеся в зарубежных гражданских вузах, "лишены возможности проходить подготовку на военных кафедрах этих стран", что препятствует интеграции студентов в международные военные сообщества и обмену опытом. В связи с этим Лукин предложил внедрить требования обязательной ротации действующих офицеров на военные кафедры и установить систему регулярной аттестации преподавателей.

"Необходимо законодательно закрепить обязательное соответствие квалификации преподавателей их специальностям. Внедрить узкопрофильные образовательные программы, адаптированные к современным вызовам. Рассмотреть возможность заключения соответствующих соглашений с уполномоченными органами зарубежных стран, позволяющих казахстанским студентам, обучающимся в зарубежных гражданских вузах, проходить обучение на военных кафедрах учебных заведений", – продолжил Андрей Лукин.

10 декабря 2024 года стало известно, как будут проходить медкомиссию военные резервисты.