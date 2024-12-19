Сенатор: Безопасность железных дорог под угрозой

Сенатор Геннадий Шиповских 19 декабря 2024 года в своем депутатском запросе озвучил проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники военизированной железнодорожной охраны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации депутата, в последние годы, несмотря на рост объемов грузовых перевозок, эффективность охраны остается на низком уровне. Сокращение штата охраны на 40% за последние десять лет значительно увеличило нагрузку на оставшихся сотрудников. Ранее, если охранник в среднем за смену проходил 10-15 км, то сегодня порядка 20-30 км, вне зависимости от условий несения службы.

Геннадий Шиповских подчеркнул, что для защиты транспортной инфраструктуры необходимы дополнительные ресурсы и усиление статуса военизированной железнодорожной охраны.

"На сегодняшний день ответственность за безопасность на железной дороге по всей территории страны несет "Военизированная железнодорожная охрана" НК КТЖ. Это организация с разветвленной сетью и личным составом более семи тысяч сотрудников. Они ежедневно охраняют около 45 тысяч вагонов с транзитными, экспортными, импортными и внутренними грузами, включая взрывчатые материалы, топливо и химикаты. Такие страны как Китай, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан и другие возлагают эти задачи на специализированные структуры, которые находятся под государственным контролем или тесно с ним связаны", – дополнил сенатор.

По его мнению, в Казахстане охрана не имеет соответствующего статуса для полноценной реализации госполитики по развитию и укреплению транспортно-логистического потенциала страны.

"Призываю проработать вопрос по приданию необходимого статуса военизированной железнодорожной охране и рассмотреть вопрос обеспечения данной структуры достаточного финансирования для технического усиления", – отметил депутат.

12 декабря 2024 года в Казахстане изменили порядок прохода поезда через железнодорожный переезд.