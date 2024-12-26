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Общество

Онкологические скрининги охватили 2,5 млн человек в Казахстане

Медицина , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 18:27 Фото: Министерство здравоохранения РК
В рамках программы онкологических скринингов с начала года, по предварительным данным, обследовано более 2,5 млн человек целевой группы населения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Минздраве, скрининговые исследования, проводимые в рамках национальной программы по раннему выявлению онкологических заболеваний, показывают высокую эффективность в ранней диагностике и профилактике рака.

За период проведения скринингов выявлены следующие результаты:

  • предраковые заболевания были установлены у 218,8 тыс. человек;
  • злокачественные новообразования диагностированы более чем у 2,1 тыс. человек.

Особое внимание уделяется скринингу по отдельным видам рака.

В частности, в рамках обследования женщин в возрасте 40-70 лет было охвачено более 830 тыс. женщин. В 158 тыс. случаев выявлены предраковые заболевания. Из них у 1,5 тыс. женщин был подтвержден рак молочной железы.

На рак шейки матки обследовали свыше 700 тыс. женщин. В 53 тыс. случаев выявлены предраковые заболевания, из которых в 359 случаях был подтвержден диагноз.

В случае с колоректальным раком скрининг охватил более 900 тыс. мужчин и женщин в возрасте 50-70 лет. Выявлено 7826 случаев предраковых заболеваний, из которых в 356 случаях был установлен рак.

Отмечается, что по инициативе Министерства здравоохранения с 2025 года все онкоскрининги будут доступны в пакете ГОБМП. А также впервые с 2025 года для застрахованных будут внедрены:

  • УЗИ брахиоцефальных сосудов для ранней диагностики и профилактики острого нарушения мозгового кровообращения;
  • амбулаторная коронарография для ранней диагностики поражения сосудов сердца и профилактики инфаркта миокарда.

В министерстве подчеркнули: регулярные скрининговые обследования значительно повышают вероятность раннего выявления онкологических заболеваний, что позволяет начать лечение на более ранних стадиях. Это, в свою очередь, повышает шансы на успешное выздоровление и снижает риск развития осложнений.

Ранее стало известно, что в Казахстане появится новый вид обследований девушек-подростков.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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