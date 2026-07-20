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Право

В Казахстане вводят новый вид скрининга: на что и кто будет проходить

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 11:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Министр здравоохранения приказом от 10 июля 2026 года внес изменения и дополнения в целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правила, объема и периодичность проведения данных исследований, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что скрининги на раннее выявление вирусных гепатитов В и С должны проходить мужчины и женщины 18 лет и старше, не состоящие на динамическом наблюдении по поводу хронических вирусных гепатитов В и С, не состоящие на учете по беременности.

Данный скрининг проводится раз в три года.

Кроме того добавлен новый вид скрининга на раннее выявление рака легкого, который будут проходить мужчины и женщины по году достижения 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении с злокачественными новообразованиями бронхов и легких, курильщики со стажем курения ≥20 пачка-лет: нынешние и бывшие, отказавшиеся от курения менее 15 лет назад, или лица, занятые в течение последних 10 лет на работах с вредными условиями труда.

Скрининговые исследования проводятся в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, независимо от форм собственности, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов и медицинских поездов, имеющие лицензию на медицинскую деятельность с учетом вида скринингового исследования.

Указывается, что скрининги на раннее выявление злокачественных новообразований в крупных населенных пунктах проводятся с уровня поликлиники с численностью прикрепленного населения более 30 000 человек, в которых создаются централизованные скрининговые центры и call-центры для мониторинга прохождения скрининговых исследований.

При этом работодатели должны создавать условия для прохождения скрининговых исследований лицам, подлежащим данным осмотрам, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения в период рабочего времени с сохранением места работы (должности), средней заработной платы в соответствии с трудовым законодательством РК.

При наличии у пациента отклонений результатов исследований от нормы врач организации АПП направляет его на второй этап скрининга путем формирования в МЦС направления в зависимости от вида скринингового исследования.

Заключительный этап включает в себя анализ результатов скрининговых исследований, установление заключительного диагноза с регистрацией в МЦС, а также информирование населения о результатах скрининговых исследований.

Выявленные в ходе скрининговых исследований пациенты с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению.

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Предусмотрено, что целевой группе, непрошедшей скрининговые исследования (по причине беременности, болезни, изменения места прикрепления, временного выезда за пределы страны и в случае отказа гражданина от прохождения скрининговых исследований), допускается проведение скрининговых исследований в течение следующего календарного года с сохранением установленной периодичности.

На заключительном этапе врач организации АПП вносит в МЦС результаты скрининговых исследований с выделением поведенческих факторов риска, заключительного диагноза, представляет рекомендации по дообследованию, наблюдению, также указывает основания завершения скрининга: завершение скрининговых исследований, истечение сроков скрининга, смерть пациента, прикрепление к другой организации АПП.

Завершение случая – регистрация в МЦС решения по окончанию маршрута оказания услуг согласно обращению в организацию ПМСП, по диагностике (окончательный диагноз), лечению (исход (исход ухода).

Результаты проведенных скрининговых исследований вводятся субъектами здравоохранения, осуществляющими данные исследования, в электронный паспорт здоровья.

При отсутствии технической возможности медицинская документация оформляется в бумажном виде с последующим внесением в МЦС не позднее одного календарного месяца.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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