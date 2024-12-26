Табун лошадей ушел под лед в Карагандинской области

47 лошадей утонули в степном озере в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Каркаралинском районе в степном озере утонул целый табун лошадей. 47 голов лишился в одночасье владелец. Ранее от него поступило заявление в полицию о пропаже животных. Лошади находились на вольном выпасе.

К поиску пропавшего табуна были привлечены сотрудники полиции и добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп. Они обследовали территорию на автомашинах и верхом. Охватили не только Каркаралинский район, но и соседние районы региона, а также Баянаульский район Павлодарской области. В результате трупы животных обнаружены в одном из степных озер. По предварительной версии, лошади провалились под лед.

"По предварительной версии, ночью табун, перемещаясь по степи, вышел на замерзшее озеро. Из-за недостаточной толщины льда животные провалились под воду. Департамент полиции Карагандинской области напоминает владельцам сельскохозяйственных животных о необходимости контроля за выпасом. Самовыгул скота может привести к трагическим последствиям: животные становятся объектами краж, причиной дорожно-транспортных и других происшествий", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области из воды спасены более 60 лошадей. Видео счастливого спасения опубликовало Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Отмечается, что животные были вызволены из воды сотрудниками оперативно-спасательного отряда.