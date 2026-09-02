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Общество

Ушел за грибами и пропал: мужчину искали в Карагандинской области

Грибы, корзина, лес, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 07:26 Фото: pexels
В Каркаралинском районе Карагандинской области на территории государственного национального природного парка спасатели вели поиски грибника, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК 1 сентября 2026 года, 57-летний мужчина заблудился во время сбора грибов вблизи кордона.

На месте была организована поисковая бригада из числа сотрудников МЧС, полиции и работников Каркаралинского государственного национального природного парка.

В результате поисков грибник был обнаружен спасателями в районе кордона "Кендара". В медицинской помощи он не нуждался.

Казахстанка едва не лишилась жизни из-за мухоморов, врачи выявили у нее синдром зависимости. Женщине после выписки было рекомендовано посетить нарколога и психиатра.

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Камила Салкымбаева
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