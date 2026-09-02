Ушел за грибами и пропал: мужчину искали в Карагандинской области

В Каркаралинском районе Карагандинской области на территории государственного национального природного парка спасатели вели поиски грибника, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК 1 сентября 2026 года, 57-летний мужчина заблудился во время сбора грибов вблизи кордона.

На месте была организована поисковая бригада из числа сотрудников МЧС, полиции и работников Каркаралинского государственного национального природного парка.

В результате поисков грибник был обнаружен спасателями в районе кордона "Кендара". В медицинской помощи он не нуждался.

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