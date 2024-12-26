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Право

Какова доля казахстанского содержания в государственных закупках

Вице-министр финансов Даурен Кенбеил, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 19:01 Фото: ortcom.kz
Вице-министр финансов Даурен Кенбеил 26 декабря 2024 года на пресс-конференции в СЦК сообщил, что доля казахстанского содержания в государственных закупках на сегодня достигла 53-54%, сообщает Zakon.kz.

Даурен Кенбеил пояснил, что речь идет о регулируемых закупках. Это государственные закупки, закупки квазигоссектора и закупки "Самрук-Казына".

"Здесь нужно отметить большую работу "Самрук-Казына", у них доля отечественных товаропроизводителей 79%. Это очень хороший показатель", – сказал Даурен Кенбеил.

Он подчеркнул, что в государственных закупках нет иностранных поставщиков, но присутствуют импортные товары, в том числе те, которые поставляются под видом казахстанских.

"Это проблема. И сейчас Минпромышленности, Минторговли, премьер-министр держит на большом контроле, мы вместе внедряем реестр отечественных товаропроизводителей. Этот реестр придет на замену сертификатов "СТ – KZ" и индустриальных сертификатов. 900 индустриальных сертификатов выдано и около 3000 сертификатов "СТ – KZ". Они будут опять профильтрованы и внедрены в новый реестр. Мы считаем, что после этого у нас останутся в реестре качественные товаропроизводители", – отметил вице-министр.

Он выразил надежду, что реестр заработает с марта 2025 года.

Как изменится с нового года процедура госзакупок, можно почитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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