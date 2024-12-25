На возвращенные государству деньги в Петропавловске построят детсад

Свыше 2 млрд тенге из возвращенных активов выделили на строительство детского сада в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Правительство приняло решение о выделении из Специального государственного фонда свыше 2 млрд тенге на строительство в Петропавловске детского сада на 280 мест.

Объект расположится в активно застраиваемом микрорайоне "Жас Өркен", где сейчас работают три дошкольных учреждения, заполненные на 100%.

Строительство детского сада позволит снизить дефицит мест в дошкольных организациях и улучшить доступность образования. Сейчас в очереди на получение мест в дошкольные организации города состоят порядка 3 тыс. детей, половина из которых в возрасте от 2 до 6 лет.

Ранее стало известно, что Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.

