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Общество

На возвращенные государству деньги в Петропавловске построят детсад

Детский сад, детский садик, дети, ребенок, детсад, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 08:41 Фото: pexels
Свыше 2 млрд тенге из возвращенных активов выделили на строительство детского сада в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Правительство приняло решение о выделении из Специального государственного фонда свыше 2 млрд тенге на строительство в Петропавловске детского сада на 280 мест.

Объект расположится в активно застраиваемом микрорайоне "Жас Өркен", где сейчас работают три дошкольных учреждения, заполненные на 100%.

Строительство детского сада позволит снизить дефицит мест в дошкольных организациях и улучшить доступность образования. Сейчас в очереди на получение мест в дошкольные организации города состоят порядка 3 тыс. детей, половина из которых в возрасте от 2 до 6 лет.

Ранее стало известно, что Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковано в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге.

Аксинья Титова
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