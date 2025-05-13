Необычная собака из Атырау стала знаменитостью благодаря математическим способностям

В Атырау живет необычная собака по кличке Нургуль. Рыжая красавица с умными глазами и пушистым хвостом не только выполняет команды, причем на казахском языке, но и с легкостью решает простые математические примеры, передает корреспондент Zakon.kz.

За свою сообразительность, верность и упорство местные жители прозвали ее "Атырауский Хатико". Четвероногая красавица пользуется большой популярностью среди горожан. Проходя мимо, взрослые и дети обязательно здороваются: "Сәлем, Нұргүл!", а она в ответ дружелюбно виляет хвостом и садится, ожидая новой команды.

Особенно любит Нургуль проводить время в городских парках на набережной. Здесь она устраивает целые мини-представления: по команде "отыр" – садится, если сказать "тұр", она встает, а когда просят решить пример, откликается лаем столько раз, сколько нужно. Также Нургуль считывает настроение людей и понимает не только команды, но и интонацию.

"Эта уникальная собака появилась в моей жизни четыре года назад. Мне ее подарил друг, привез из Санкт-Петербурга двухмесячным щенком. По паспорту собаку зовут Николь, порода – акита-ину. Это крупнейшая японская собака из шпицеобразных. А кличка Нургуль появилась случайно. Однажды на набережной к нам подошла группа ребят, и один сказал девочке Нургуль: "Смотри, эта собака так на тебя похожа". С тех пор моя Николь стала Нургуль", — рассказывает хозяин собаки 48-летний Нурбол Калиев.

Акита-ину живет в частном доме вместе с мамой и сыном Нурбола. Первым командам ее научил покойный отец хозяина, который всю жизнь любил животных.

"Папа у нас всегда давал собакам необычные имена. Нургуль у нас далеко не первая собака. Были овчарки, алабаи, дворняжки по кличке Гонщик, Айқай, Маток, Бытшыт", – с улыбкой вспоминает Нурбол.

Правда, судьба предыдущих питомцев сложилась печально – всех собак до Нургуль у хозяина украли. После этого случая Нурбол решил, что больше так рисковать не будет, и установил на новом питомце GPS-навигатор.

"Теперь я всегда знаю, где она гуляет. Атырау – город хороший, но собака у меня очень умная и ценная, поэтому с GPS я спокоен", – делится хозяин.

Летом собаку купают через день, зимой – раз в месяц. В рационе у Нургуль всегда мясо, рыба и только свежая вода.

"Однажды я заметил, что она странно реагирует на числа. Говорю: "Сколько будет два плюс два?", и она четыре раза тявкнула. Сначала думал – совпадение, но чем дальше, тем интереснее становилось. На простые примеры – сложение, вычитание и даже умножение в пределах десяти – она отвечает без ошибок. Всему этому я научил ее за 27 дней", – рассказывает Нурбол.

Теперь Нургуль – настоящая знаменитость Атырау. Ее фотографируют, снимают на видео и с удовольствием общаются с ней на набережной. А сама рыжая красавица, по словам хозяина, не прочь попробовать себя в кино.

"Если для кино нужна умная, артистичная собака, которая понимает казахский язык, решает примеры, знает, как понравиться публике, Нургуль открыта к предложениям!" – с улыбкой говорит Нурбол.

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